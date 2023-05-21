Азербайджанская грация Зохра Агамирова заняла третье место на чемпионате Европы в Баку в программе с мячом
На чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку в программе с мячом третье место заняла азербайджанская спортсменка Зохра Агамирова, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend. За выступление судьи поставили ей оценку 32.850 балла.
На первом месте София Раффаэли из Италии ее оценка составила 33.650 балла. На второй позиции с результатом 33.350 балла расположилась Стиляна Николова, представляющая Болгарию.
Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.
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