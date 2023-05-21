На чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку грация из Германии стала первой в программе с лентой

На чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку в программе с лентой первое место заняла Дарья Варфоломеев из Германии, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend. Судьи оценили ее выступление на 32.250 балла.

На втором месте Ева Брезалиева из Болгарии, ее результат составил 31.600 балла. На третьем месте с результатом 31.550 балла расположилась Стиляна Николова, которая также является представительницей Болгарии.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.