Это было моей мечтой - завоевать медаль на чемпионате Европы, я очень счастлива.

Об этом в воскресенье сказала Trend азербайджанская гимнастика Зохра Агамирова, завоевавшая бронзовую медаль в упражнениях с мячом на 39-ом чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az.

"Выражаю огромную признательность моим тренерам, они во всем меня поддерживают, помогают. Огромное спасибо публике на трибунах за теплую поддержку, она мне придала силы. Прекрасная атмосфера царит в Арене гимнастики, оформление зала к чемпионату Европы получилось очень красивым. Рада, что смогла выполнить программу без ошибок. Самое волнительное было ожидание оценки последней участницы финала, чтобы узнать итоговый результат", - сказала она.

Зохра Агамирова, добавила что к чемпионату мира в ее программе могут быть внесены некоторые изменения, возможно композиция будет усложнена.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.