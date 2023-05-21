Команда Азербайджана завоевала "золото" на Чемпионате Европы в Баку

На чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку в групповых упражнениях с тремя лентами и двумя мячами "золото" с результатом 32.250 балла завоевала сеньорская команда Азербайджана, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

Серебряная медаль у сеньорской команды, представляющей Израиль, ее результат составил 32.150 балла.

"Бронзу" с результатом 31.200 балла завоевала команда Испании.

В состав команды Азербайджана в групповых упражнениях вошли - Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.