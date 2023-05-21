Чемпионат Европы в Баку: церемония награждения победителей в индивидуальной программе

В воскресенье, 21 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике среди граций, выступающих в индивидуальной программе, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Были награждены победители и призеры в индивидуальной программе упражнений с обручем, мячом, булавами и лентой.

В упражнении с обручем на высшую ступень пьедестала почета поднялась Виктория Оноприенко (Украины), на втором месте Ади Ася Кац (Израиль), третью позицию заняла Боряна Калейн (Болгария).

Золотую медаль в программе с мячом завоевала София Раффаэли (Италия), "серебро" у Стиляны Николовой (Болгария), бронзовую медаль завоевала Зохра Агамирова (Азербайджан).

Лучший результат в композиции с булавами продемонстрировала София Раффаэли (Италия), на втором месте Боряна Калейн (Болгария), третью позицию заняла Екатерина Веденеева (Словения).

В упражнении с лентой "золото" завоевала Дарья Варфоломеев из Германии, серебряная медаль у Евы Брезалиевой (Болгария), бронзовой медали удостоена Стиляна Николова (Болгария).

Награды вручили вице-президент Европейской гимнастики Эдвард Колар, генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде, вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Алтай Гасанов.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.