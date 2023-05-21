Церемония награждения победителей чемпионата Европы среди команд в групповых упражнениях

В воскресенье, 21 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике среди сеньорских команд в групповых упражнениях, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В программе с пятью обручами на высшую ступень пьедестала почета поднялась команда Израиля, на втором месте команда Болгарии, третью позицию заняла команда Италии.

Золотую медаль за композицию с тремя лентами и двумя мячами завоевала команда Азербайджана, "серебро" у команды Израиля, бронзовой медали удостоена команда Испании.

Награды вручили вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Алтай Гасанов, член Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастике Кристиана Тодорова, вице-президент Европейской гимнастики Том Тингволд.

Также состоялось вручение наград Team Spirit ("Командный дух") и Miss Press ("Мисс Пресса). Награды Team Spirit удостоена сборная Украины, данную награду вручил менеджер Федерации гимнастики Азербайджана Фархад Ахмедбейли.

Обладательницей награды Miss Press стала грация Аннализе Драган (Румыния), ей ее вручил представитель местного организационного комитета соревнований Заур Сулейманов.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.