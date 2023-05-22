Холанд дал оценку своему первому сезону в Манчестер Сити

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд прокомментировал завоёванное чемпионство АПЛ, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Это нереально. Я не знаю, что сказать. Я так счастлив. Это воспоминания, которые я буду помнить всю оставшуюся жизнь. Я не знаю, что сказать. Это особенное событие. Я собираюсь насладиться этим днём. Это потрясающе. Дебютный сезон, 36 голов, трофей Премьер-лиги и ещё два финала впереди. Неплохо", - приводит слова Холанда BBC.

Холанд выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года, куда перешёл из дортмундской "Боруссии". Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года.

Ранее мы писали об оценке игры Сити со стороны их коллег из Барселоны.