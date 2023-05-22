ФИФА выразил поддержку звезде Реала

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на новый расистский скандал в испанской Ла Лиге, вспыхнувший после матча 35-го тура между "Валенсией" и "Реалом" (1:0).

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, Функционер заявил о поддержке нападающего мадридцев Винисиуса Жуниора и опубликовал порядок действий в подобных ситуациях.

"Полностью поддерживаю Винисиуса. Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе, и ФИФА поддерживает всех игроков, оказавшихся в подобной ситуации. Случившееся в матче между "Валенсией" и мадридским "Реалом" показывает, что так и должно быть.

Вот поэтому в соревнованиях под эгидой ФИФА существует трёхэтапный процесс реагирования на подобные ситуации. Во-первых судья должен остановить матч, объявив об этом. Во-вторых, игроки покидают поле и диктор объявляет, что, если оскорбления будут продолжаться, матч будет приостановлен. Матч возобновляется, а затем, в-третьих, если выходки продолжатся, матч останавливается и сопернику достаются три очка. Это правила, которые должны соблюдаться во всех странах и во всех лигах.

Очевидно, что легче сказать, чем сделать, но мы должны поддерживать порядок с помощью образования", - написал Инфантино на своей странице в социальных сетях.