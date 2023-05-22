Вице-президент Федерации плавания Азербайджана удостоен международной награды

Вице-президент Федерации плавания Азербайджана Марк Коганов удостоен награды Paragon Awards Международного зала славы плавания (ISHOF) за вклад в развитие водных видов спорта.

Как сообщили Day.Az в понедельник в пресс-службе Федерации, ежегодно награды Paragon Awards вручаются лицам или организациям, внесшим большой вклад в развитие водных видов спорта.

Структура объявила победителей 2023 года. Это Майк Унгер (плавание), вице-президент Федерации плавания Азербайджана по водному поло Марк Коганов , Элли Смарт (водолазный спорт), Мария Хосе Бильбао Брюнель (художественное синхронное плавание), Каллен Джонс (безопасность на воде) и София Форте (плавание как вид отдыха).

Церемония награждения состоится 29 сентября 2023 года в штаб-квартире Ishof Honoree Induction в Форт-Лодердейле, Флорида, США.

Вице-президент Федерации плавания Азербайджана Марк Коганов начал свою карьеру в водном поло в 1982-1990 годах как спортсмен, выступал в составе национальной сборной Азербайджана. Позже стал судьей по водному поло, и с 1998 года по настоящее время в его активе как судьи около 300 международных соревнований, включая шесть мужских и женских финалов NCAA, а также более 1500 коллегиальных игр на различных конференциях в США. Коганов работал на многочисленных должностях в сфере водных видов спорта, в том числе директором соревнований по водному поло, менеджером водных соревнований, на административных должностях в этом виде спорта.

Он является вице-президентом Федерации плавания Азербайджана и занимает эту должность с 2012 года, а также является членом LEN TWPC (Европейская федерация водных видов спорта) с 2016 года, был заместителем председателя технического комитета FINA по водному поло в 2017-2022 годах.