В Баку прошел турнир по теннису памяти журналистов-шехидов

В спортивном комплексе Şüa прошел турнир по теннису памяти журналистов-шехидов Карабахской войны, организованный BrendSport при поддержке Федерации настольного тенниса Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Мероприятие было приурочено к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

На открытии мероприятия минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана.

Выступившие на открытии руководитель BrendSport Бахруз Самедов, автор идеи проекта Хиджран Шарифов, исполнительный директор Кенуль Султан, представитель федерации Зарифа Сулейманова, чемпион мира по боксу Фархад Аджалов, представители семей шехидов и ветераны Карабахской войны рассказали об исторической роли выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, героизме азербайджанского народа, среди которых были и журналисты, и Победе в 44-дневной Отечественной войне.

Ведущей была телеведущая Летафет Алекберова.

В соревновании среди журналистов (мужчины и женщины) приняли участие и ветераны Карабахской войны. Победители были отмечены дипломами и ценными призами.