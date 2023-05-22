Французского теннисиста оштрафовали

Французского теннисиста Юго Гастона оштрафовали на 133 тысячи евро. Об этом сообщает L'Equipe, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ruс.

22-летнего спортсмена наказали за инцидент в матче второго круга турнира серии Masters в Мадриде против хорвата Борна Чорича. Гастон выбросил из кармана мяч, специально прервав розыгрыш. Однако это не помогло французу победить: встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу хорвата.

На данный момент сумма призовых игрока за текущий сезон составляет 121 тысячу долларов. Таким образом, штраф превышает его годовой доход.

Гастон занимает 108-ю строку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету одна победа на юниорском турнире Большого шлема в мужском парном разряде.