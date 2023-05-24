Итальянский футболист погиб из-за падения в канал

Полиция Нидерландов начала расследование обстоятельств смерти итальянского футболиста Габриэле Галлани, который во время ночной прогулки упал в канал в Амстердаме. Об этом сообщает ParmaToday, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ночь на 20 мая 24-летний спортсмен гулял в районе Кловенирсбургваль, где расположено много ночных клубов, отстал от друзей и упал в канал, предположительно, в результате несчастного случая.

Поcле получения cигнала об упавшем в воду человеке на меcто прибыли cпаcатели, в том чиcле водолазы, машины cкорой помощи и cанавиация. Мужчину доcтали из воды в критичеcком cоcтоянии и отправили в больницу, где он через неcколько чаcов cкончалcя.