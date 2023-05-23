Шеф Ла Лиги критикует Винисиуса

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора после расистского скандала в матче 35-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (0:1), передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Поскольку те, кто должен объяснять тебе, что такое Ла Лига и что она может сделать в случаях расизма, не делают этого, мы пытались объяснить это сами, но ты не явился ни в одну из двух согласованных дат, которые сам запросил. Прежде чем критиковать и оскорблять Ла Лигу, необходимо, чтобы ты был должным образом проинформирован. Не позволяй манипулировать собой и убедись, что ты хорошо понимаешь компетенции друг друга и работу, которую мы выполняем вместе", - написал Тебас в своём "твиттере".

Ранее Винисиус заявил, что чемпионат Испании принадлежит расистам.

Ранее мы писали о том, что испанскую Ла Лигу потряс скандал, в центре которого оказался игрок мадридского Реала Винисиус.