Роналду готовит побег из Саудовской Аравии?

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду думает о возвращении в Европу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс, португалец хочет расторгнуть контракт с "Аль-Насром", пишет Mundo Deportivo.

По данным источника, футболист недоволен местной инфраструктурой. Именно поэтому окружение игрока отрыто говорит о ситуации Роналду.

Если футболист решится расторгнуть контракт, который рассчитан до 2025 года, ему придется выплатить неустойку.

38-летний Роналду в 14 матчах чемпионата Саудовской Аравии забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

Ранее местный журналист рассказал о влиянии Роналду на его партнеров по команде.