https://news.day.az/sport/1566850.html Роналду готовит побег из Саудовской Аравии?
Роналду готовит побег из Саудовской Аравии?
Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду думает о возвращении в Европу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс, португалец хочет расторгнуть контракт с "Аль-Насром", пишет Mundo Deportivo.
По данным источника, футболист недоволен местной инфраструктурой. Именно поэтому окружение игрока отрыто говорит о ситуации Роналду.
Если футболист решится расторгнуть контракт, который рассчитан до 2025 года, ему придется выплатить неустойку.
38-летний Роналду в 14 матчах чемпионата Саудовской Аравии забил 13 голов и сделал 2 ассиста.
Ранее местный журналист рассказал о влиянии Роналду на его партнеров по команде.
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