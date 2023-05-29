Мбаппе разбил нос болельщице

Звезда футбола Килиан Мбаппе разбил фанатке нос. Игрок совершил в прямом смысле убойный пас.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, все случилось на тренировке ПСЖ перед матчем со "Страсбуром". Болельщица наблюдала за разминкой с трибун, когда в один момент ей прямо в лицо прилетел футбольный мяч.

Мбаппе сразу же прервал тренировку и вместе с врачами проводил пострадавшую до пункта медпомощи.

После финального свистка капитан французского клуба решил красиво извиниться перед болельщицей. Он подарил зрительнице игровую футболку ПСЖ, который накануне стал 11-кратным чемпионом Франции.