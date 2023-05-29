https://news.day.az/sport/1568688.html «Челси» объявил имя нового главного тренера
«Челси» объявил имя нового главного тренера
"Челси" объявил имя нового главного тренера. Об этом сообщается на сайте клуба, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Команду возглавил аргентинец Маурисио Почеттино. Соглашение с 51-летним специалистом подписано на два года с возможностью пролонгации еще на один год.
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