"Челси" объявил имя нового главного тренера. Об этом сообщается на сайте клуба, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Команду возглавил аргентинец Маурисио Почеттино. Соглашение с 51-летним специалистом подписано на два года с возможностью пролонгации еще на один год.