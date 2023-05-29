Одежда Nike и Adidas оказалась смертельно опасной

Американские ученые обнаружили в ассортименте популярных брендов, в том числе Nike и Adidas, смертельно опасные предметы гардероба. Результаты исследования оказались в распоряжении журналистов CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сотрудники Центра гигиены окружающей среды (CEH) обнаружили в спортивной экипировке Nike, Adidas, Champion, Fabletics, Patagonia, Athleta, Kohl's и Sweaty Betty опасные уровни бисфенола А (BPA) - промышленного химического вещества, которое повышает кровяное давление, а также вызывает развитие сердечных заболеваний, рака, ожирения и бесплодия.

В связи с полученными в ходе проверки результатами исследователи инициировали судебный иск против упомянутых марок. Отмечается, что в одежде данных ретейлеров уровень бисфенола А как минимум в 40 раз превышает безопасный лимит. По этой причине ученые рекомендуют потребителям снимать предметы гардероба брендов сразу после тренировок.

"Когда вы получаете одну небольшую дозу BPA перорально и другую дозу через кожу, количество вредного вещества в вашем организме суммируется и постепенно увеличивается. Я изучала влияние низких доз BPA на развитие плода и выяснила, что даже эти незначительные уровни повышают риск развития заболеваний", - пояснила профессор-иммунолог Ана Сото.