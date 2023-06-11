Стало известно, почему Неймар не перейдет в «Барселону»

Футбольный клуб "Барселона" не подпишет бразильского форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара. Об этом сообщает Diario Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, есть несколько причин, почему нападающий не вернется в каталонский клуб. Основная - финансовый фэйр-плей. "Барса" не может дать никаких гарантий, что бразильца удастся зарегистрировать.

Кроме того, контракт Неймара с "ПСЖ" еще не истек, а значит, сине-гранатовые должны договариваться с парижанами о компенсации. "Барселону" смущают серьезные травмы, которые бразилец ранее получал, а также его образ жизни.

В клубе сомневаются в эффективности футболиста в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Неймар в прошедшем сезоне провел за "ПСЖ" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца оценивается в €70 млн.