https://news.day.az/sport/1572314.html Гвардиола стал первым в истории тренером, оформившим требл с двумя разными клубами
Гвардиола стал первым в истории тренером, оформившим требл с двумя разными клубами
Испанец Хосеп Гвардиола стал первым тренером, кто завоевал по три трофея с двумя различными клубами, оформив так называемый требл, передает Day.Az.
В 2009 году Гвардиола с "Барселоной" выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Лигу чемпионов. В 2023 году он повторил этот успех, став победителем Английской премьер-лиги (АПЛ), Кубка Англии и финала Лиги чемпионов.
Ранее нескольким тренерам удалось выиграть по три трофея за сезон, включая Гуса Хиддинка, Алекса Фергюсона, Жозе Моуринью, Луиса Энрике и других.
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