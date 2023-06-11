Маскот «Майами» попал в больницу после удара Конора Макгрегора

Маскот баскетбольного клуба "Майами Хит" попал в больницу после нокаута от бывшего двукратного чемпиона UFC Конора Макгрегора. Об этом сообщает телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что инцидент произошел во время четвертого матча финала НБА с "Денвер Наггетс".

Ирландский спортсмен нанес мужчине два удара в постановочной драке на площадке, но в результате маскот "Майами" был госпитализирован.

Болельщики освистали Макгрегора, говорится в материале.