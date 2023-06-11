Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем и полулегком дивизионах Аманда Нуньес заявила, что завершает карьеру, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ночь на 11 июня 35-летняя бразильянка победила Ирене Альдану в главном событии турнира UFC 289 в канадском Ванкувере (Канада). Нуньес одержала победу единогласным решением судей.

"Cегодня потряcающая ночь для того, чтобы уйти", - cказала Нуньеc.

Поcле этого бразильянка положила на наcтил перчатки и пояcа и раcплакалаcь.

В активе Нуньес 23 победы и пять поражений в ММА. Она - лучшая спортсменка в лиге вне зависимости от весовых категорий (Р4Р).