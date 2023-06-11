Во время турнира UFC 289 обрушилась трибуна со зрителями

Сегодня ночью в Ванкувере во время турнира по смешанным единоборствам UFC 289 произошло обрушение трибуны со зрителями. Конструкция не выдержала, когда в октагон выходил канадский боец Майк Мэлотт. К счастью, инцидент обошелся без жертв - пострадавшие отделались синяками и легким испугом, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.

Майк Мэлотт победил американца Адама Фугитта удушающим приемом во втором раунде. В главном бою UFC 289 бразильянка Аманда Нуньес победила мексиканку Ирен Алдану единогласным решением судей.