Сегодня завершился последний этап международного велопробега "Əziz Şuşa", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и организованный министерством молодежи и спорта и Федерацией велосипедного спорта Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках состязания велосипедисты преодолели дистанцию ​​в 132,2 км от административного здания Бейлаганской районной исполнительной власти до въезда в город Шуша.

По итогам прошедшего этапа первое место занял велогонщик Эмануэле Ансалони из итальянской команды "Team Technipes Inemiliaromagna", второе место занял член сборной Румынии Кристиан Райлеано, а член сборной Румынии Ади-Наркис Марч той же команды занял третье место.