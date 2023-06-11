https://news.day.az/sport/1572412.html Фанаты "Манчестер Сити" чуть не разнесли город, празднуя победу клуба в ЛЧ - ВИДЕО
Фанаты "Манчестер Сити" чуть не разнесли город, празднуя победу клуба в ЛЧ - ВИДЕО
Прошедшей ночью в Великобритании чуть не разнесли целый город - болельщики "Манчестер Сити" отмечали победу любимой команды в финале футбольной Лиги Чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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