Фанаты "Манчестер Сити" чуть не разнесли город, празднуя победу клуба в ЛЧ

На Олимпийском стадионе в Стамбуле англичане обыграли в тяжелейшей встрече итальянский "Интер" из Милана. Судьбу трофея решил единственный точный удар испанского полузащитника "Манчестер Сити" Родри. Итальянцы отыграться так и не сумели. В итоге "Манчестер Сити" впервые в своей истории выиграл самый престижный еврокубок.

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола во второй раз в карьере добился уникального результата - выиграл в одном сезоне "требл" из национального чемпионата, кубка и Лиги Чемпионов. Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд стал самым результативным футболистом в Европе - норвежец забил 52 гола во всех турнирах.