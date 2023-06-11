Фанаты "Манчестер Сити" чуть не разнесли город, празднуя победу клуба в ЛЧ
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Прошедшей ночью в Великобритании чуть не разнесли целый город - болельщики "Манчестер Сити" отмечали победу любимой команды в финале футбольной Лиги Чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На Олимпийском стадионе в Стамбуле англичане обыграли в тяжелейшей встрече итальянский "Интер" из Милана. Судьбу трофея решил единственный точный удар испанского полузащитника "Манчестер Сити" Родри. Итальянцы отыграться так и не сумели. В итоге "Манчестер Сити" впервые в своей истории выиграл самый престижный еврокубок. 

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола во второй раз в карьере добился уникального результата - выиграл в одном сезоне "требл" из национального чемпионата, кубка и Лиги Чемпионов. Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд стал самым результативным футболистом в Европе - норвежец забил 52 гола во всех турнирах. 