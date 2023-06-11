Саудовский клуб предложил контракт победителю Лиги чемпионов из «Манчестер Сити»

Клуб из чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Иттихад" сделал предложение футболисту "Манчестер Сити" Илкаю Гюндогану. Об этом сообщает Sport.es, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Контракт немецкого игрока с "горожанами" истекает после окончания этого сезона. Он может перейти в новую команду в статусе свободного агента.