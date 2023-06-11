Саудовский клуб заинтересован в трансфере Неймара

Бразильский нападающий футбольного клуба ПСЖ Неймар может перейти в саудовский клуб "Аль-Хиляль", передает Day.Az со ссылкой на СМИ.

ПСЖ намерен расстаться с футболистом, а "Аль-Хиляль" готов заплатить около €45 млн за его услуги. Предполагается, что Неймар будет получать зарплату в размере около €200 млн в год.

Сейчас Неймару 31 год, и в 2017 году он перешел в ПСЖ из "Барселоны" за €222 млн. В составе ПСЖ он сыграл 173 матча, забив 118 голов и сделав 77 голевых передач.