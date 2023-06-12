Бавария нацелена на мега трансфер?

Президент "Баварии" Герберт Хайнер рассказал о поисках нового форварда, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Бавария" может потратить € 100 млн на нового нападающего, но, конечно, всё должно быть целесообразным для такого трансфера. Ищем центрального форварда, но, к сожалению, вариантов не так много. Они все достаточно дорогие, но мы положительно настроены.

Левандовски забивал 30-40 голов в каждом сезоне, а в этом сезоне мы пропустили столько же, говорю об этом прямо. Нагельсман хотел другого набора игроков, к сожалению, это не удалось, поэтому сейчас реагируем.

Новый форвард должен обладать качествами, чтобы позволить "Баварии" играть в национальных и международных турнирах. Конкуренция на рынке жёсткая, а наше предложение не такое уж большое, поэтому будет не так просто. Но для "Баварии" качество важнее скорости оформления трансфера. Очень внимательно рассматриваем и решаем, кто больше подходит команде", - приводит слова Хайнера Sky Sports.

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