Стала известна судьба Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продолжит тренировать английскую команду.Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Times.

По данным источника, специалист планирует тренировать "горожан" до завершения контракта, который кончается в 2025 году. Сообщается, что Гвардиола не будет подписывать новое соглашение после его окончания. Руководство клуба намерено подписать для тренера необходимых футболистов.

Гвардиола является наставником "Ман Сити" семь лет. С клубом он завоевал 14 трофеев. В этом году он взял Кубок Англии, Английскую премьер-лигу (АПЛ) и Лигу чемпионов. До этого он тренировал мюнхенскую "Баварию" и "Барселону".