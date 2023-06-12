Азербайджанские грации завоевали медали на международном турнире в Египте

Азербайджанские спортсменки завоевали награды на международном турнире по художественной гимнастике Pharaoh's Cup в городе Каир (Египет), сообщили в понедельник Trend в Федерации гимнастики Азербайджана (AGF), передает Day.Az.

Юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях, в состав которой вошли Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова, Захра Джафарова, завоевала серебряные медали в программе с пятью скакалками и в упражнении с пятью мячами.

Выступающая в индивидуальной программе грация Нурай Ахмедзаде завоевала "бронзу" в упражнении с лентой.