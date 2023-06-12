https://news.day.az/sport/1572643.html Азербайджанские грации завоевали медали на международном турнире в Египте - ФОТО
Азербайджанские грации завоевали медали на международном турнире в Египте - ФОТО
Азербайджанские спортсменки завоевали награды на международном турнире по художественной гимнастике Pharaoh's Cup в городе Каир (Египет), сообщили в понедельник Trend в Федерации гимнастики Азербайджана (AGF), передает Day.Az.
Юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях, в состав которой вошли Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова, Захра Джафарова, завоевала серебряные медали в программе с пятью скакалками и в упражнении с пятью мячами.
Выступающая в индивидуальной программе грация Нурай Ахмедзаде завоевала "бронзу" в упражнении с лентой.
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