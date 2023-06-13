Месси задержали в Китае

Аргентинского нападающего Лионеля Месси задержали пограничные службы в аэропорту Китая, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

По информации источника, 35-летний футболист прибыл в Китай для товарищеского матча со сборной Австралии. Выяснилось, что причиной задержания стало отсутствие визы у Месси. Аргентинцу пришлось на два часа остаться в аэропорту, чтобы миграционная служба выдала ему специальную срочную визу.

Матч между сборными Аргентины и Австралии пройдет 15 июня.

7 июня Месси объявил о переходе в клуб американской Главной лиги футбола "Интер Майами", которым владеет бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ожидается, что соглашение на три года будет официально подписано 1 июля.

Месси играл за ПСЖ с 2021 года. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону". В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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