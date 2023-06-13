ПСВ назвал нового главного тренера

Бывший тренер французского "Лиона" Петер Бош возглавил нидерландский ПСВ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, информация была распространена пресс-службой клуба.

Контракт с 59-летним специалистом, ранее трудившимся в "Байере", "Боруссии" Дортмунд и "Аяксе", рассчитан на три года. На посту главного тренера ПСВ Бош сменит Руда ван Нистелроя, который объявил об уходе из клуба в конце мая.

"Приятно стать главным тренером этого большого клуба. Я сразу же почувствовал себя здесь как дома. И ПСВ, и я жаждем трофеев. ПСВ выиграл два трофея в прошлом сезоне, но наша цель - выиграть титул чемпиона Эредивизии в следующем году. Мы сделаем всё возможное, чтобы достичь нашей цели и реализовать мечту", - сказал Бош.

Отметим, что за всю свою тренерскую карьеру Петер Бош выиграл только один трофей, став победителем первого дивизиона в Нидерландах с "Хераклес Алмело" в сезоне-2004/2005.