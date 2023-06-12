Френки де Йонг желает остаться в "Барселоне"

Футболист "Барселоны" Френки де Йонг заявил, что не планирует покидать каталонский клуб этим летом, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Я хорошо себя чувствую в "Барсе", как и всегда. Если всё пойдёт по плану, в следующем сезоне я останусь в "Барселоне". Никогда нельзя быть уверенным на 100%, но полагаю, что буду в "Барселоне" в следующем сезоне", - приводит слова де Йонга инсайдер Фабрицио Романо в своём "твиттере".

В прошлом сезоне де Йонг отыграл 33 матча за "Барселону" в рамках чемпионата Испании, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи. За сине-гранатовых нидерландский футболист, являющийся воспитанником академии "Аякса", выступает с лета 2019 года.

Ранее мы писали о том, что де Йонг считается одним из трех неприкосновенных игроков в клубе.