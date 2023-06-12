Гвардиола может продолжить карьеру в сборной

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может в будущем возглавить одну из национальных сборных. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, специалист ранее хотел возглавить клуб из чемпионата Италии, чтобы выиграть все четыре главных европейских чемпионата. Но теперь испанский тренер думает о работе в сборной после периода в "Манчестер Сити".

Гвардиола является наставником "Ман Сити" семь лет. С клубом он завоевал 14 трофеев. В этом году он взял Кубок Англии, Английскую премьер-лигу (АПЛ) и Лигу чемпионов. До этого он тренировал мюнхенскую "Баварию" и "Барселону".