Испанский теннисист Надаль впервые с 2003 года выпал из топ-100 ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выпал из топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), потеряв сразу 2000 рейтинговых очков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Именитый испанский спортсмен опустился с 15-го места в рейтинге на 136-е, таким образом потеряв 121 позицию. Напомним, что в последний раз Надаль не попадал в сотню лучших теннисистов планеты в 2003 году.

Надаль пропустил Открытый чемпионат Франции ("Ролан Гаррос"). Спортсмена по-прежнему беспокоят проблемы с мышцами спины. Пока неизвестно, когда Надаль сможет выйти на корт. Всего в активе испанского спортсмена 22 победы на турнирах серии "Большого шлема".

36-летний Надаль из-за травмы не выступал на турнирах с Открытого чемпионата Австралии. Испанец вылетел из турнира уже во втором круге, проиграв в трех сетах американцу Маккензи Макдональду - 4:6, 4:6, 5:7.