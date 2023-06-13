Подробности контракта между Роналду и Джорджиной
Стали известны детали добрачного контракта, который португальский футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду заключил со своей спутницей Джорджиной Родригес.
По сведениям Sport.es, пара заключила данное соглашение во время первой беременности Джорджины, чтобы защитить интересы как футболиста, так и его девушки в случае разрыва отношений, передает Day.Az.
Так по данному контракту в случае прекращения отношений Джорджине достанется семейный дом в Посуэло‑де‑Аларкон (Испания). Также ей полагаются пожизненные выплаты в размере €100 тыс. в месяц.
Сообщается, что Джорджина станет официальной матерью близнецам Еве и Матео, которые родились в 2017 году от суррогатной матери.
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