Подробности контракта между Роналду и Джорджиной

Стали известны детали добрачного контракта, который португальский футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду заключил со своей спутницей Джорджиной Родригес.

По сведениям Sport.es, пара заключила данное соглашение во время первой беременности Джорджины, чтобы защитить интересы как футболиста, так и его девушки в случае разрыва отношений, передает Day.Az.

Так по данному контракту в случае прекращения отношений Джорджине достанется семейный дом в Посуэло‑де‑Аларкон (Испания). Также ей полагаются пожизненные выплаты в размере €100 тыс. в месяц.

Сообщается, что Джорджина станет официальной матерью близнецам Еве и Матео, которые родились в 2017 году от суррогатной матери.