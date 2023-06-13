«ПСЖ» узнал о нежелании Мбаппе продлевать контракт от журналистов
Руководство футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" не знало о нежелании нападающего Килиана Мбаппе продлевать контракт с командой. Об этом сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Накануне сообщалось, что футболист отправил официальное письмо в клуб, сообщив, что ни при каких обстоятельствах не будет продлевать действующий контракт с командой.
Отмечается, что руководство парижан узнало об этом письме от журналистов. Новостное агентство сообщило руководству французского клуба о том, что его сотрудники получили копию письма до того, как его отправили в клуб.
Напомним, что контракт "ПСЖ" и Мбаппе истекает по окончании сезона-2023/24.
В мае прошлого года стало известно, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ". При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". Однако громкий переход не состоялся.
В текущем чемпионате Франции Мбаппе принял участие в 34 матчах, забив 29 мячей и пять раз отметившись результативными передачами. "ПСЖ" вновь стал чемпионом Лиги 1.
Однако, парижане в этом сезоне смогли добраться лишь до 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив "Баварии".
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