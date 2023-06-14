«Реал» готов купить Мбаппе в летнее трансферное окно

Мадридский "Реал" может подписать нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Footmercato, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, мадридский клуб собирается включиться в борьбу за Мбаппе после новости о том, что французский нападающий не будет продлевать контракт с "ПСЖ". Источник отмечает, что президент "сливочных" Флорентино Перес всегда был заинтересован в звездном молодом форварде. Изначально Мбаппе планировалось подписать в 2024 году, но на фоне желания Мбаппе не оставаться в "ПСЖ" трансфер может осуществиться уже этим летом. Отмечается, что Перес уже несколько недель общается с французом.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" выставил Мбаппе на продажу после отказа игрока продлевать контракт.

Напомним, что контракт "ПСЖ" и Мбаппе истекает по окончании сезона-2023/24.

В мае прошлого года стало известно, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ". При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". Однако громкий переход не состоялся.

В текущем чемпионате Франции Мбаппе принял участие в 34 матчах, забив 29 мячей и пять раз отметившись результативными передачами. "ПСЖ" вновь стал чемпионом Лиги 1.

Однако, парижане в этом сезоне смогли добраться лишь до 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив "Баварии".