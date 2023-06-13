Нападающий сборной Аргентины и клуба "Интер Майами" Лионель Месси высказался о главном тренере "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Месси выступал под руководством Гвардиолы во время игры в "Барселоне" в период с 2008 по 2012 год.

"Да, [мы общаемся], и он заслужил победу в Лиге чемпионов. Он лучший тренер в мире", - заявил Месси.

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. В завершившемся сезоне под его руководством английская команда оформила требл: выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок страны и завоевала Лигу чемпионов.

3 июня Месси провел последний матч в составе "ПСЖ", выйдя на поле против "Клермона" в 38-м туре чемпионата Франции. Контракт игрока с парижанами завершился в июне, он перешел в "Интер Майами" в качестве свободного агента.

Месси пополнил состав "ПСЖ" в 2021 году. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону". Каталонцы не раз заявляли о желании вернуть аргентинца в состав клуба, но сделать это им помешали финансовые ограничения на потолок зарплат игроков команды.