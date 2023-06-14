В Баку пройдет 1-й международный "Challenge" по гимнастике для всех

17 и 18 июня в столице Азербайджана пройдет 1-й Бакинский международный "Challenge" по гимнастической дисциплине "Гимнастика для всех", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, передает Day.Az.

Мероприятие состоится на Приморском бульваре (за зданием Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига).

На соревнованиях померятся силами около 500 спортсменов из 46 команд, представляющих Азербайджан, Грузию и Литву.

Мероприятие начнется с шествия участников от Dəniz Mall до территории за Азербайджанским государственным кукольным театром. Красочные выступления команд под аккомпанемент музыки подарят приятные впечатления гостям и жителям нашего города.

В рамках Challenge запланированы мастер-классы по гимнастике, показательные выступления по брейкдансу, совместный флешмоб со зрителями.