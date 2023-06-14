https://news.day.az/sport/1573222.html Мбаппе огорчил болельщиков "ПСЖ" - ВИДЕО
Мбаппе огорчил болельщиков "ПСЖ" - ВИДЕО
Футболист Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с Paris Saint-Germain.
Как передает Day.Az, об этом пишет французская газета L'Équipe. Соглашение предусматривало еще один год сотрудничества. Мбаппе планирует настаивать на переходе в испанский "Реал".
Это обсуждалось еще в 2021 году, но футболист тогда отказался и остался в Paris Saint-Germain. Мбаппе в составе команды стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем кубка страны.
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