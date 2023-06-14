Мбаппе огорчил болельщиков "ПСЖ"

Футболист Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с Paris Saint-Germain.

Как передает Day.Az, об этом пишет французская газета L'Équipe. Соглашение предусматривало еще один год сотрудничества. Мбаппе планирует настаивать на переходе в испанский "Реал".

Это обсуждалось еще в 2021 году, но футболист тогда отказался и остался в Paris Saint-Germain. Мбаппе в составе команды стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем кубка страны.