https://news.day.az/sport/1573274.html Хавбек Карабаха попал в сферу интересов российского клуба
Контракт Янковича с "Карабахом" рассчитан до лета 2025 года.
Хавбек Карабаха попал в сферу интересов российского клуба
Российский "Урал" проявляет интерес к хавбеку азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Марко Янковичу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, 27-летний черногорец готов перебраться в Россию, если зарплата будет намного лучше по сравнению с той, которую он получает в агдамском клубе. Небольшая разница в зарплате его не устроит и перебираться в "Урал" он не видит смысла.
Контракт Янковича с "Карабахом" рассчитан до лета 2025 года.
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