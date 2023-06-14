Хавбек Карабаха попал в сферу интересов российского клуба

Российский "Урал" проявляет интерес к хавбеку азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Марко Янковичу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, 27-летний черногорец готов перебраться в Россию, если зарплата будет намного лучше по сравнению с той, которую он получает в агдамском клубе. Небольшая разница в зарплате его не устроит и перебираться в "Урал" он не видит смысла.

Контракт Янковича с "Карабахом" рассчитан до лета 2025 года.

