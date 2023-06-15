Фати не планирует покидать "Барселону"

Испанский полузащитник "Барселоны" Ансу Фати хочет остаться в каталонском клубе, заявил представитель футболиста Жорже Мендеш, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Ансу Фати хочет остаться в "Барсе". Он забил три гола в последних двух матчах, он топ-игрок... Однажды он станет обладателем "Золотого мяча", поверьте мне. Сделка по Рубену Невешу? Сохраняйте спокойствие", - приводит слова Мендеша инсайдер Фабрицио Романо для Caught Offside.

В завершившемся сезоне-2022/2023 Фати принял участие в 36 матчах за "Барселону" в рамках чемпионата Испании, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб может продать 20-летнего футболиста, но только при условии, что у сине-гранатовых будет опция обратного выкупа.

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