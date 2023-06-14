Роналду рассказал о своем праздновании голов

Футболист сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал о значении фирменного празднования голов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

""Siu!" означает "Да!", довольно просто, но с сильным посылом", - поделился спортсмен. Форвард назвал эту фразу самостоятельным глобальным феноменом. Он отметил, что ему нравится, что другие игроки и дети тоже так делают.

Португалец перешел в "Аль-Наср" 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год.

Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

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