Футболист сборной Англии официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально подтвердил переход полузащитника дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуда Беллингема. Об этом сообщает "Евро-Футбол.Ру" со ссылкой на официальный сайт "сливочных", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, ранее о трансфере 19-летнего хавбека объявил немецкий клуб. "Боруссия" даже раскрыла финансовые условия сделки - €103 млн + бонусы (около 30% от суммы трансфера).

В мадридском клубе не сообщают об условиях контракта. 15 июня пройдет торжественная церемония представления англичанина в качестве новичка "Реала".

Руководство клуба из Дортмунда весной предлагало футболисту продлить действующее соглашение до 2026 года с зарплатой €14 млн в год. Но Беллингема не устроило данное предложение. Полузащитник попрощался с игроками "Боруссии" перед уходом команды на летние каникулы.

Изначально в СМИ сообщалось, что "Реал" не собирается платить за трансфер игрока больше €120 млн. "Боруссия" планировала выручить не меньше €150 млн.