Месси будет тренером?

Бывший футболист "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не собирается становиться тренером после окончания карьеры. Его слова передает TT Plus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нет. В принципе, я всегда говорил, что не хочу быть тренером. И хотя мы знаем, что в будущем может измениться многое, я все еще уверен в этом решении", - сказал Месси.