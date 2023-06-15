Нефтчи после игр с Зенитом и Фенербахче сыграет со Спартаком

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" определился с планами на подготовку к новому сезону.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, 21-28 июня бакинская команда проведет первый этап в Баку, а 29-го вылетит в Россию.

1-15 июля "Нефтчи" сыграет на международном турнире в Санкт-Петербурге.

В первом матче (1 июля) "Нефтчи" встретится с российским "Зенитом" (игра начнется в 20:30), 8-го сыграет с сербской "Црвеной звездой" (20:30), а 15 июля - с турецким "Фенербахче" (15:00). Матч с "Зенитом" пройдет на "Газпром Арене", а две следующие матчи на стадионе "Смена".

После турнира "Нефтчи" сыграет товарищеский матч с московским "Спартаком". Игра состоится 18 июля в Москве, на стадионе "Открытие банк Арена".

На следующий день бакинский клуб вернется в Баку.

Напомним, что "Нефтчи" в новом евросезоне сыграет в квалификации Лиги Конференций, матчи второго этапа которой пройдут 27 июля и 3 августа. Соперник будет известен 21 июня, когда пройдет жеребьевка турнира.

