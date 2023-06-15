Гризманн может перейти в топ-клуб

"ПСЖ" может подписать полузащитника мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По данным источника, если парижане продадут в летнее трансферное окно форварда Килиана Мбаппе, то на его замену могут подписать Антуана Гризманна. При этом отмечается, что главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не хочет расставаться с Гризманном, сам игрок также хочет остаться в мадридском клубе.

Права на Гризманна принадлежат "Барселоне". Сейчас игрок выступает за "Атлетико" на правах аренды.

Ранее мы писали о том, что Мбаппе огорчил болельщиков "ПСЖ".