Боксер Фьюри объяснил свои оскорбления в адрес Усика

Британский боксер Тайсон Фьюри, комментируя свои оскорбления в адрес украинца Александра Усика, отметил, что не испытывает к нему личной неприязни, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В моих словах нет ничего личного, типа "Я ненавижу Усика, он не дерется со мной". Бой не состоялся - это просто бизнес. Я не держу зла. Ему надо кормить свою семью", - сказал Фьюри в интервью журналисту Майклу Бенсону.

Последний бой Александр Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Фьюри является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).