Турция отправляет рекордное число участников на III Европейские Игры

Турция примет участие в III Европейских играх с рекордным в истории соревнований числом спортсменов, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

III Европейские игры пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля. Турцию на соревнованиях представят 193 спортсмена - 103 женщины и 90 мужчин.

Первые Европейские игры были организованы в столице Азербайджана Баку в 2015 году. Турцию в том году представили 190 национальных спортсменов, среди которых 81 женщина и 109 мужчин.

На II Европейские игры в Минске в 2019 году отправились 110 турецких спортсменов, в том числе 44 женщины и 66 мужчин.

В этом году Турция примет участие в III Европейских играх с рекордным в истории соревнований числом спортсменов.

Всего Турцию представят 193 спортсмена, которые будут соревноваться в 19 категориях: стрельба, легкая атлетика, бадминтон, велоспорт, бокс, фехтование, дзюдо, гребля на каноэ, карате, прыжки с трамплина, кикбоксинг, настольный теннис, современное пятиборье, тайский бокс, стрельба из лука, регби-7, спортивное плавание, тхэквондо и триатлон.

Победа в соревнованиях принесет спортсменам квоту на участие в Олимпиаде в Париже в 2024 году.

Ранее мы писали о том, что Польша примет III Европейские игры.