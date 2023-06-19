Юные спортсмены из Баку и Сумгайыта участвуют в сборах в Национальной арене гимнастики

В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы юных спортсменов - представителей спортивной гимнастики, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Сборы проходят с 15 июня по 7 июля 2023 года, к ним привлечены 20 воспитанников отделений по спортивной гимнастике Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике (Бакинская школа гимнастики), клуба "Оджаг Спорт" (Баку и Сумгайыт) и Специализированной детско-юношеской спортивной шахматной школы №1 олимпийского резерва Республиканского спортивного центра "Тахсил" города Сумгайыт в возрасте от 11 до 13 лет.

Как отметил в интервью представителям СМИ главный тренер сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике Руслан Иргашев, задачи учебно-тренировочных сборов - повышение уровня подготовки юных спортсменов.

"Сборы позволяют проверить квалификацию юных спортсменов, повысить уровень их подготовки. Каждый участник сборов должен приспособиться к трехразовым тренировкам, нагрузкам. На сборах спортсмены обеспечены всем - это трехразовое питание, хорошее восстановление, врачебный контроль, витаминизация. Для спортсменов созданы лучшие условия", - сказал главный тренер сборной.

Руслан Иргашев также подчеркнул, что впереди членов сборной Азербайджана по спортивной гимнастике ждет ряд международных соревнований.

"Член сборной Айдын Ализаде готовится к Европейскому юношескому Олимпийскому фестивалю-2023, который состоится в конце июля. Никита Симонов, Иван Тихонов выступят на летней Универсиаде в Китае. Затем нас ждет серия Кубков мира, которые начнутся в конце августа и продолжатся до середины сентября. А затем - долгожданный лицензионный чемпионат мира, который дает право отбора на Олимпийские игры", - сказал он.

Воспитанник Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике Мухаммед Рустамзаде отметил, что на сборах участники учатся под руководством тренеров справляться с нагрузками, улучшают общую физическую подготовку.

"Кроме того, здесь у нас есть возможность понаблюдать за тренировками членов сборной Азербайджана, мы учимся на их примере", - сказал юный гимнаст.